Man geïnterneerd na moordpoging op celgenoot met pot oploskoffie

07 juni 2019

14u12 7 Oostende Een 31-jarige Oostendenaar wordt geïnterneerd na een moordpoging op een celgenoot in de gevangenis van Brugge. Dat heeft de Brugse strafrechter vrijdagmorgen beslist. Joni C. sloeg een glazen pot oploskoffie stuk op het hoofd van zijn celgenoot en begon nadien nog met de glasscherven te steken. Hij werd onderzocht door psychiaters en niet toerekeningsvatbaar bevonden.

De moordpoging dateert van 21 januari 2017. Joni C., met reeds een twintigtal veroordelingen voor diefstallen, bedreigingen en drugsdelicten, zat in voorhechtenis naar aanleiding van een gerechtelijk onderzoek uit Kortrijk. Het slachtoffer lag rustig te slapen op het stapelbed toen Joni C. met een glazen pot oploskoffie op zijn hoofd sloeg en bleef steken met scherven. Gapende wonden en veel bloedverlies was het gevolg. Volgens de procureur was er geen enkele aanleiding. “De cipiers getuigden zelfs over het feit dat beide celgenoten goed met elkaar konden opschieten en er nooit problemen waren geweest. De aanval kwam werkelijk uit het niets”, sprak het openbaar ministerie.

Psychiaters onderzochten de man en kwamen tot de vaststelling dat hij niet toerekeningsvatbaar is. “Er wordt gesproken over zware hersenschade door langdurig gebruik van drugs. Een internering dringt zich op”, aldus de procureur. Joni C. werd eind april al geïnterneerd door een andere rechtszaak, nadat hij in oktober 2018 twee rauwe gehaktballen binnen speelde in de Carrefour in Oostende. Toen de winkelbediende hem aansprak erover, haalde hij een mes boven. Gezien de man dus al geïnterneerd was, was het voor de rechtbank een evidentie om hem ook voor de moordpoging te interneren.