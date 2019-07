Man furieus na vrijspraak voor jeugdvriend die hem in buik zou gestoken hebben: “Ik maak je kapot!” Siebe De Voogt

12 juli 2019

11u57 0 Oostende Een 31-jarige man uit Middelkerke is in de Brugse rechtbank vrijgesproken voor een poging tot doodslag op zijn jeugdvriend. N.D. riskeerde vier jaar cel omdat hij de Oostendenaar met een mes in de buik zou gestoken hebben tijdens een discussie. De rechter had evenwel haar twijfels bij dat verhaal.

De feiten vonden op 20 april vorig jaar plaats rond het middaguur langs de Brugsesteenweg in Oostende. N.D. en het slachtoffer waren al jarenlang vrienden en hadden die dag afgesproken om wat cannabis te kopen. De Middelkerkenaar daagde echter te laat op, waardoor het slachtoffer kwaad reageerde. In de daaropvolgende discussie kreeg de man een messteek in zijn buik. Wat er precies gebeurde is niet helemaal duidelijk, want van de steekpartij zelf waren geen getuigen. N.D. beweerde dat het slachtoffer hém achtervolgde met een mes en dat hij in een schermutseling het mes in diens buik plantte. Hij vroeg dan ook de vrijspraak op basis van wettige zelfverdediging.

Volgens de wetsdokter staat het echter vast dat de beklaagde het mes in zijn handen had en een duidelijke steekbeweging moet gemaakt hebben. Het slachtoffer werd in kritieke toestand overgebracht naar het ziekenhuis en onderging daar meteen een operatie. Uiteindelijk stabiliseerde zijn toestand zich. De rechter had vrijdagmorgen haar twijfels bij z’n verhaal en sprak N.D. dan ook vrij. De Oostendenaar maakte vorige week al amok tijdens de zitting en liet na de vrijspraak opnieuw van zich horen. “Ik maak je kapot als je buitenkomt!”, schreeuwde hij z’n jeugdvriend toe. “Het ganse gerecht is een corrupte sekte cokesnuiver die pedofielen beschermen.” De man moest uiteindelijk door de politie naar buiten worden begeleid.