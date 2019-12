Man filmt onder rok van klant in Delhaize van Oostende: “Ik vind het opwindend” Siebe De Voogt

10 december 2019

15u03 1 Oostende Een 59-jarige man uit Zulte staat in de Brugse rechtbank terecht voor voyeurisme. E.L. filmde in een Delhaize in Oostende onder de rok van een vrouw. Naar eigen zeggen deed hij wel vaker gelijkaardige dingen met zijn echtgenote.

De winkeldetective van een Delhaize in Oostende zag op 30 juni vorig jaar hoe E.L. met zijn gsm onder de rok van een vrouw aan het filmen was. Die klant was aan het bukken om een product uit de winkelrekken te kunnen halen. Tijdens zijn verhoor gaf de voyeur aan dat hij zijn praktijken opwindend vond. Hij was naar eigen zeggen van plan om het filmpje online te plaatsen. “Ik doe wel meer zo’n dingen op openbare plaatsen, maar dan met ‘de vrouw’”, verklaarde de vijftiger aan de politie.

De man kwam dinsdag niet opdagen voor zijn proces. Het parket vorderde een effectieve celstraf. Uitspraak op 14 januari.