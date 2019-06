Man duwt fietser zomaar op grond tegen paal: slachtoffer heeft 2 kapotte tanden Jelle Houwen

11 juni 2019

Een 31-jarige agressieve man uit Oostende riskeert 1 jaar cel en een geldboete voor feiten van zinloos geweld. Op 25 april vorig jaar stormde L.D. zijn appartementsgebouw uit en liep fietser A.D. achterna. Zonder aanwijsbare reden duwde hij de man van zijn fiets waardoor die met zijn hoofd tegen een paaltje knalde. De man liep daarbij twee kapotte tanden en wat kleinere verwondingen op. De agressor verklaarde nadien dat hij de man er verkeerdelijk van beschuldigde overlast te veroorzaken in het appartement van zijn vriendin. In het verleden werd hij al veroordeeld voor geweld en afpersing maar deze keer liet hij zich niet zien in de rechtbank. Slachtoffer A.D. vraagt een provisionele schadevergoeding van 300 euro. Vonnis op 25 juni.