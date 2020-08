Man die verklaarde dat hij zetel “per ongeluk” in brand stak met Urbanusstrip is toerekeningsvatbaar volgens gerechtspsychiater Siebe De Voogt

21 augustus 2020

16u49 3 Oostende Een 46-jarige Oostendenaar blijft twee maanden langer in de cel op verdenking van brandstichting op de binnenplaats van het appartementsgebouw waar hij woonde. De gerechtspsychiater verklaarde T.C. in zijn eerste verslag toerekeningsvatbaar, hoewel diens verklaring voor de feiten op z'n minst bizar te noemen is.

Op 22 juni vatte een zetel vuur op de binnenplaats van een appartementsgebouw langs de Vaartstraat in Oostende. De brand ging gepaard met flink wat rookontwikkeling, maar de brandweer kon uiteindelijk voorkomen dat de vlammen oversloegen naar het gebouw zelf. Een branddeskundige stelde vast dat de brand aangestoken werd. T.C. (46), één van de bewoners van het pand, werd in de boeien geslagen en aangehouden door de onderzoeksrechter.

Het gerecht verdenkt de man ervan het vuur bewust te hebben aangestoken. In de jaren 1990 zou zijn naam al eens genoemd zijn in een dossier rond brandstichting, al is het niet duidelijk of de veertiger toen ook veroordeeld werd. Volgens zijn advocaat Klaas Van Dorpe ontkent zijn cliënt dat hij het vuur bewust aanstak. T.C. zou aan de speurders verklaard hebben dat hij een sigaret wilde aansteken aan z’n gasfornuis. Hij gebruikte naar eigen zeggen een Urbanusstrip en gooide die vervolgens naar buiten, waarop een zetel op de binnenplaats vuur had gevat. De deskundige acht dat verhaal echter onmogelijk. Intussen werd een psychiater aangesteld om T.C. te onderzoeken. Die oordeelde in z'n eerste verslag dat de Oostendenaar wel degelijk toerekeningsvatbaar is.