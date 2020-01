Man die schoten loste in overvol Oostends station krijgt twee jaar cel, maar met voorwaarden Bart Boterman

16 januari 2020

11u53 3 Oostende De 20-jarige Bredenaar Rayan V. is veroordeeld tot 2 jaar gevangenisstraf met probatievoorwaarden omdat hij deze zomer in een vol station van Oostende begon te schieten op een andere man. “Het liep er vol met ouders en kinderen die van het strand kwamen”, stelde de procureur tijdens het proces. Er werd liefst 5 jaar effectieve celstraf gevorderd voor onder meer poging doodslag, maar de rechter achtte niet bewezen dat hij het oogmerk had om te doden.

De feiten speelden zich op woensdag 24 juli rond 18.30 uur af in het station van Oostende. Het was een mooie zomerdag geweest en veel mensen wilden na een dagje strand de trein terug naar huis nemen. Buiten aan de fietsenstalling kreeg de beklaagde het voor een eerste keer aan de stok met het slachtoffer. De man beschuldigde de Bredenaar ervan kort voordien z’n voordeur te hebben beschadigd. “Het slachtoffer wilde de rugzak van de beklaagde afnemen als onderpand. De discussie verplaatste zich naar de loketten, waar een vechtpartij ontstond”, aldus de procureur tijdens het proces.

Hevige paniek

De beklaagde haalde plots een klein Browning-vuurwapen boven en schoot twee maal in de richting van het slachtoffer. “En dat terwijl er mensen met kinderen rondliepen die net van het strand kwamen. Je kan je voorstellen wat voor een paniek er ontstond. Op de camerabeelden zie je één meisje zelfs naar haar been grijpen. Ze werd gelukkig niet geraakt door een kogel, maar mogelijk voelde ze wel één van de hulzen.” Het slachtoffer - zelf helemaal geen onbekende voor de politie - probeerde aan de schutter te ontsnappen, maar die loste even verderop nog een schot. Uiteindelijk nam de schutter de vlucht en sprong hij in de vaargeul om aan de politie te ontsnappen. De politie kon hem korte tijd nadien toch in de boeien slaan.

Vijf jaar cel gevorderd

Het parket bracht Rayan V. voor de rechtbank onder de kwalificaties van poging tot doodslag, bedreigingen, verboden wapendracht en bezit van munitie. “Het wapen was geladen met drie kogels. De beklaagde richtte het met gestrekte arm op het slachtoffer. Hij mag van geluk spreken dat de kogels niet afketsten en andere slachtoffers maakten. Ik vorder een effectieve celstraf van 5 jaar", aldus het openbaar ministerie. Dat kwam mede omdat Rayan V. al veroordeeld werd voor geweldsdelicten.

De advocaat van de beklaagde, Yen Buytaert, vroeg de vrijspraak voor poging tot doodslag. Voor de bedreigingen drong de raadsman aan op een voorwaardelijke straf. “Mijn cliënt was op de dool en is te ver gegaan in het verdedigen van zichzelf. Hij heeft wel spijt van wat er gebeurd is”, pleitte de advocaat. “Op het moment van de schoten stond hij heel dicht bij het slachtoffer. Hij moest bijna moeite doen om hem te missen en richtte wel degelijk naar de grond”, aldus Buytaert.

Straf met uitstel onder probatievoorwaarden

De Brugse strafrechter bleek oren te hebben naar die uitleg. “Het richten van een pistool naar de grond of voeten en benen is in deze zeer concrete omstandigheden niet te bestempelen als poging doodslag”, was de motivatie van de rechtbank in het vonnis. Rayan V. werd wel schuldig bevonden aan bedreigingen, verboden wapendracht en bezit van munitie. Daarvoor kreeg hij 2 jaar cel, maar met probatievoorwaarden. De Bredenaar, die de hele tijd in voorhechtenis zat, krijgt dus nog een kans en moet zich verplicht laten begeleiden voor zijn drugsproblematiek. Doet hij dat niet, kan de straf alsnog effectief worden.