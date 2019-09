Man die molotovcocktails in eigen zaak gooit, aangehouden Bart Boterman

24 september 2019

19u23 0 Oostende De kapper (34) die zondagnacht zijn kapperszaak in de Nieuwpoortsesteenweg in Oostende in brand probeerde te steken met molotovcocktails, is door de onderzoeksrechter aangehouden voor opzettelijke brandstichting.

De man probeerde eerst de toegangsdeur van zijn eigen zaak, Kapsalon Amigos, te verbrijzelen. Toen dat niet lukte, deed hij de deur gewoon open met de sleutel. Vervolgens gooide hij twee molotovcocktails naar binnen. Volgens het parket probeerde hij die daarna zelf nog te doven. De politie kwam echter snel aan en arresteerde hem. Over zijn motief is voorlopig niets bekend. Mogelijk wilde hij zijn verzekeraar oplichten en of had hij een moment van zinsverbijstering. Vrijdag moet hij opnieuw voor de raadkamer komen en wordt zijn aanhouding al dan niet verlengd.