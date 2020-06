Man die medewerker van daklozenopvang aanviel met fles verklaart dat hij geleid werd door stemmen Siebe De Voogt

05 juni 2020

16u18 2 Oostende Een 24-jarige Syriër blijft een maand langer in de cel voor een aanval op een medewerker van de daklozenopvang in Oostende. Dat heeft de Brugse raadkamer beslist. De verdachte beweert dat hij geleid werd door stemmen in z’n hoofd.

Het slachtoffer werd maandag in de rug aangevallen door de dakloze Syriër. Die ging hem te lijf met een lege fles. De medewerker verweerde zich en liep daarbij een zware snijwonde op aan z'n arm. Zijn belager werd aangehouden door de Brugse onderzoeksrechter op verdenking van opzettelijke slagen en verwondingen. Hij verklaarde in z'n verhoor dat hij geleid werd door stemmen in z'n hoofd. Wellicht zal een psychiater worden aangesteld om de verdachte te onderzoeken. In afwachting daarvan verlengde de raadkamer zijn aanhouding vrijdagmorgen met een maand.