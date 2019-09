Man die foto’s maakte van naakt kind op strand Oostende blijft aangehouden Mathias Mariën

Bron: Belga, eigen berichtgeving 152 Oostende Een man die afgelopen week foto’s nam van een naakt kindje op het strand van Oostende moet langer in de cel blijven.

De politie van Oostende kon de man oppakken toen hij foto’s had genomen van een jongetje. Het kind was zich op dat moment aan het omkleden en was naakt. Het Brugse parket bevestigt dat de man vrijdag voor de raadkamer is verschenen en langer aangehouden blijft. Over de omstandigheden van het incident communiceert het parket voorlopig niet verder in het belang van het onderzoek.