Man die al 8 jaar cel opliep voor onder meer drugsdood van een vriendin, opnieuw veroordeeld Bart Boterman

26 december 2019

15u12 0 Oostende Een 32-jarige Oostendenaar is tot 10 maanden extra celstraf veroordeeld omdat hij in de gevangenis betrapt werd met een gebruikershoeveelheid hasj op zak. Nick Z. (32) uit Oostende stapelde de voorbije jaren de celstraffen op in drugsdossiers. In 2016 kreeg hij onder meer 4 jaar cel voor de drugsdood van een vriendin. “Een gewoon mens drinkt toch ook een pintje als hij van z’n werk komt?”, sprak hij vrij laconiek de rechter toe op het proces.

De Oostendenaar lijkt geen lessen te trekken uit het verleden. Volgens het parket nam hij op 20 november vorig jaar nog een overdosis in z’n cel. En dit keer moest hij zich voor de Brugse rechtbank verantwoorden voor het bezit van hasj in de gevangenis. Veel leek N.Z. zich daar niet van aan te trekken. “Een gewoon mens drinkt toch ook een pintje als hij van z’n werk komt? Ik ben helemaal niet verslaafd, maar na Nieuwjaar ga ik wel naar de drugsvrije afdeling”, aldus de man tegen de strafrechter. “Met alle respect, maar heb jij al eens een week in de cel gezeten. Dat is echt niet makkelijk, hoor”, aldus zijn betoog dat van weinig schuldinzicht getuigde. N.Z. liep naar intussen in totaal al 8 jaar aan celstraffen op. Daarbij komt nog eens 10 maanden extra celstraf voor drugsbezit in de cel.