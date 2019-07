Man breekt automaten open in station: “Al dagen niks gegeten” Jelle Houwen

02 juli 2019

09u51 16 Oostende Een 25-jarige man zonder gekende woonst heeft 8 maanden cel en 400 euro boete gekregen omdat hij twee verdeelautomaten heeft vernield in het station van Oostende.

De feiten dateren van 1 september 2017 en werden ook gefilmd. Daarop is te zien hoe N.M. met een stuk stang het glas van de automaten breekt en er snel chips en koeken uithaalt. Die eet hij meteen op, waarna hij nog een Fanta en een Cola drinkt. De man werd enige tijd later opgepakt en was ook geen onbekende voor de politie. “Ik had enorme honger en dorst op dat moment, want ik had al enkele dagen niks meer gegeten of gedronken”, verklaarde hij. Omdat hij eerder al veroordeeld werd en niet opdaagde voor zijn proces, kreeg hij geen uitstel meer.