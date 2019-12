Man blijft langer vast voor steekpartij in Peter Benoitstraat Siebe De Voogt

03 december 2019

15u40 3 Oostende De Brugse raadkamer heeft de aanhouding van een 45-jarige Oostendenaar met twee maanden verlengd na een poging tot doodslag afgelopen zomer op een 39-jarige Tsjetsjeen. Glenn V. beweert dat het slachtoffer hém eerst aanviel. Hij gaat in beroep tegen de beslissing van de raadkamer en verschijnt binnen twee weken voor de KI in Gent.

Het slachtoffer werd op zaterdag 27 juli rond 18 uur aangetroffen in de Peter Benoitstraat in Oostende met een steekwonde in z’n borst. De Tsjetsjeen werd in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht, maar was snel buiten levensgevaar. Kort na de feiten werd in een woning even verderop een verdachte opgepakt door het speciaal interventieteam. De 45-jarige Glenn V. zou het binnen aan de stok gekregen hebben met het slachtoffer. De vechtpartij liep aardig uit de hand. De aanleiding voor de confrontatie is niet helemaal duidelijk, maar mogelijk speelde het druggebruik van de betrokkenen een rol.

Volgens de advocaat van V. werd zijn cliënt eerst aangevallen door het slachtoffer in een discussie om geld. Naar eigen zeggen weerde zijn cliënt het mes af, waardoor A.M. in de borst werd geraakt. Om het verdere verloop van het onderzoek te bevorderen, vraagt de verdediging om een confrontatie tussen beiden. Net als Glenn V. is ook A.M. niet onbesproken. In 2003 kreeg hij al eens vier jaar cel voor poging tot doodslag en vorige zomer moest hij nog een werkstraf van 80 uren uitvoeren voor het stelen van vuilniszakken.