Man blijft in de cel voor gruwelijke moord op Emmy (67) Siebe De Voogt

04 september 2020

17u06 0 Oostende De 38-jarige man die dit voorjaar De 38-jarige man die dit voorjaar Emmy Geboers (67) om het leven bracht in Oostende, blijft twee maanden langer in de cel. Dat heeft de Brugse raadkamer beslist.

Emmy Geboers, een gescheiden moeder van twee die al meer dan tien jaar in Oostende woont, was sinds maandag 9 maart spoorloos. Twee dagen later kwam aan het licht dat ze vermoord werd door haar bovenbuur Khaldoon A. Het slachtoffer zou op vraag van de man, een dertiger van Irakese afkomst, naar zijn flat gegaan zijn om een vochtprobleem op te lossen. In het appartement langs de Voorhavenlaan troffen de speurders bloedsporen aan. De verdachte kon niet veel anders dan bekennen dat hij Emmy om het leven had gebracht. Na de moord sneed A. haar lichaam in stukken en dumpte de menselijke resten in het water van de nabijgelegen Spuikom.

Psychische problemen

Over zijn motief bestaat nog veel onduidelijkheid. Volgens buren veranderde Khaldoon A. de voorbije maanden wel van “een vriendelijke harde werker” in een “drugsverslaafde die problemen veroorzaakte”.

De man zelf verklaarde dat hij psychische problemen heeft. Het gerecht stelde een gerechtspsychiater aan om de geestestoestand van A. te onderzoeken, maar voorlopig is het nog wachten op zijn bevindingen. In afwachting daarvan verlengde de raadkamer de aanhouding van de man vrijdagmorgen opnieuw met twee maanden.