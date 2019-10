Man betaalde arbeider meer dan 59.000 euro aan loon niet uit: “Op z’n eigen vraag” Siebe De Voogt

25 oktober 2019

16u38 0 Oostende Een 40-jarige Oostendenaar dreigt een geldboete van 800 euro te moeten betalen, nadat hij één van z’n arbeiders jarenlang niet uitbetaalde. In totaal gaat het om een bedrag van meer dan 59.000 euro. Kevin D. beweert dat het slachtoffer zelf niet wilde uitbetaald worden.

De arbeider ging in maart 2013 aan de slag bij metaalbewerker Kevin D. uit Oostende. Tot juni 2014 was er geen vuiltje aan de lucht en werd het slachtoffer correct uitbetaald. Daarna liep het echter mis. Tot het einde van hun samenwerking in augustus vorig jaar weigerde D. z’n werkkracht uit te betalen. Het achterstallig loon was op dat moment opgelopen tot een bedrag van ruim 59.000 euro. “Voor de jarenlange samenwerking konden geen betaalbewijzen worden voorgelegd”, stelde de arbeidsauditeur vrijdagmorgen. “Het is nochtans simpel: van zodra je een werknemer in dienst hebt, ben je verplicht hem te betalen.” Kevin D. beweert dat z’n arbeider zelf niet wilde uitbetaald worden. “Hij vertelde mij dat hij in ruil voor z’n werk zichzelf wilde inkopen in de zaak”, zei hij tijdens de zitting. “Ik weiger hem momenteel uit te betalen, omdat hij m’n banden plat stak en werkmachines stal.” Volgens de beklaagde bedraagt z’n eigen schade 30.000 euro. Zijn onderneming ging intussen failliet. Uitspraak op 22 november.