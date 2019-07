Man belandt in cel nadat hij ex bestookt en straat onveilig maakt Bart Boterman

05 juli 2019

18u40 0 Oostende De politie diende donderdagnacht iets voor 1 uur een uitzinnige man op te pakken in de Hendrik Serruyslaan in Oostende. De man was de hele tijd aan het aanbellen op de deuren aan het kloppen van het huis van zijn ex-vriendin.

Hij zorgde bovendien voor overlast op straat en was bij aankomst van de patrouille voor geen enkele rede vatbaar. De politie zou hem naar huis brengen, maar gezien hij geen vaste verblijfsplaats had en nog steeds niet wilde meewerken werd hij van zijn vrijheid beroofd. Hij werd in de politiecel gestopt voor het verstoren van de openbare orde.