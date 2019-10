Man (67) belandt in cel na amok in Lafayette Bart Boterman

07 oktober 2019

16u24 0 Oostende De politie moest zondagnacht iets voor 2 uur tussenkomen voor oproep in café Lafayette in de Langestraat in Oostende.

Een 67-jarige Oostendenaar was er klanten lastig te vallen waarop het personeel de politie belde. Toen die aankwam, bleken de gemoederen niet te bedaren. De man bleek voor geen rede vatbaar en was dronken. Hij werd opgesloten in de politiecel om verdere overlast te vermijderen en vooral ter ontnuchtering.