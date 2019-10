Man (65) blijft rijden zonder rijbewijs, auto in beslag genomen Bart Boterman

01 oktober 2019

18u40 0 Oostende De politie van Oostende liet maandagnamiddag een auto takelen in de Duinkerkseweg na een controle van een bestuurder. Die bleek namelijk achter het stuur te zitten terwijl hij geen rijbewijs meer heeft.

De man van 65 was eerder al zijn rijbewijs kwijtgespeeld. Gezien het volgens de politie niet de eerste keer was dat hij betrapt werd, liet men zijn auto in beslag nemen op bevel van het parket. Dat met het oog op een verbeurd verklaring. De man moet ongetwijfeld voor de politierechtbank komen.