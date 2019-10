Man (63) bedreigt ziekenhuispersoneel met slagen en wordt gearresteerd Bart Boterman

12 oktober 2019

13u47 4 Oostende De politie heeft donderdagnacht iets voor 4 uur een man moeten arresteren in de spoedafdeling van het AZ Damiaan. De 63-jarige man uit Durbuy dreigde het personeel te slaan.

Volgens de politie was de amokmaker voor geen enkele rede vatbaar. Uiteindelijk diende de patrouille hem ter plaatse in de boeien te slaan en over te brengen naar het cellencomplex van het politiekantoor. Daar moest de man een nachtje kalmeren. Intussen keerde de rust terug op de spoedafdeling.