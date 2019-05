Man (59) in politiecel na amok in ziekenhuis Bart Boterman

10u46 0 Oostende Een 59-jarige man belandde zondagmiddag in de politiecel na amok op de psychiatrische van het AZ Damiaan in Oostende.

De man was volgens de politie stomdronken en viel het verplegend personeel lastig, iets voor het middaguur. Een politiepatrouille zette koers richting het ziekenhuis en probeerde de man te kalmeren. Dat bleek tevergeefs want de man was voor geen rede vatbaar. De patrouille besloot de man te boeien en over te brengen naar het politiekantoor. Daar werd hij bestuurlijk opgesloten om zijn roes uit te slapen.