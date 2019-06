Man (56) voor rechter nadat hij politieman in kruis stampt Bart Boterman

07 juni 2019

17u07 4 Oostende Een 56-jarige Oostendenaar stond vrijdagmorgen voor de Brugse strafrechter omdat hij een politieman in het kruis trapte tijdens een alcoholcontrole. De politieman was even arbeidsongeschikt, stelde zich burgerlijke partij en vroeg 500 euro schadevergoeding. Ook zijn kogelvrije vest raakte beschadigd.

Het incident gebeurde op 18 maart vorig jaar in Oostende. Volgens de procureur merkten motorrijders van de politie een zwalpend voertuig op en zetten ze die aan de kant. Een combi kwam ter plaatse voor de verdere afhandeling na een positieve ademtest. In de combi liep het uit de hand. Beklaagde Marc C. maakte gebruik van zijn 15 minuten wachttijd maar weigerde nadien eveneens om te blazen. Er werd bijgevolg een dokter gevorderd om een bloedproef af te nemen. Daarop ging de man op zijn rug liggen in de combi en stampte hij met zijn voeten naar de inspecteurs. Een van de politiemannen kreeg een stamp in het kruis en samen met een andere inspecteur viel hij uit de combi. De beklaagde bleef weerspannig en er werd zelfs versterking opgeroepen. In het tumult raakte een kogelvrije vest beschadigd.

Hoewel de bestuurder al werd veroordeeld voor de dronkenschap in de politierechtbank, vroeg de procureur nog een strenge bestraffing voor de weerspannigheid en slagen en verwondingen ten aanzien van de politie. De advocaat van Marc C. pleitte dat het onderzoek niet onafhankelijk gebeurde omdat de betrokken politiemensen zelf de processen-verbaal opstelden. “Mijn cliënt is niet eens goed te been. Laat staan dat hij politiemensen uit de combi zou stampen. Ik eis dat er andere getuigen worden opgeroepen om de rechten van mijn cliënt te vrijwaren”, aldus de raadsman. De rechter stelde de zaak uit naar 21 juni. Twee mensen die passagier waren van Marc C. zullen worden opgeroepen op het proces.