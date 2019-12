Man (56) opgepakt die staat te plassen aan loketten station Bart Boterman

10 december 2019

17u26 10 Oostende De politie van Oostende heeft dinsdagmorgen rond 8 uur een man opgepakt aan de loketten van het station. Die was er namelijk aan het urineren voor het oog van het personeel.

Die verwittigde de politie voor verstoring van openbare orde. De patrouille bracht de man over naar het politiekantoor en daarbij werd snel duidelijk dat hij openbaar dronken was. De man van 56, een Oostendenaar, werd ter ontnuchtering opgesloten. Hij was al de hele nacht wakker. Hij mocht de cel verlaten met een proces-verbaal voor openbare dronkenschap en een GAS-boete voor wildplassen.