Man (41) sukkelt in water nadat hij op ponton bij Blauwe Bruggen wil springen Bart Boterman

05 november 2019

11u16 0 Oostende Aan de zogenoemde Blauwe Bruggen tussen Oostende en de Vuurtorenwijk is maandagavond iets voor 19 uur een man (41) in het water gesukkeld. De persoon probeerde vanaf de kade op een ponton springen, maar gleed uit. Hij kwam tussen het ponton en de kademuur terecht.

Een alerte fietser hoorde de man om hulp schreeuwen. Al snel kwamen andere omstaanders erbij en werden de hulpdiensten verwittigd. “De omstaanders slaagden erin om de man op het droge te trekken door middel van een touw, samen met het ambulancepersoneel dat als eerste van de hulpdiensten ter plaatse was”, vertelt kapitein Dries Van der Veken van de Oostendse brandweer. Het slachtoffer was onderkoeld en had ook fysieke letsels opgelopen, onder meer een schouder uit de kom. De reden dat hij zichzelf niet kon optrekken aan het ponton.

“Onze duikers zijn nog in het water gegaan om zijn rugzak op te vissen”, aldus kapitein Van der Veken. Volgens de scheepvaartpolitie mocht het slachtoffer enkele uren later het ziekenhuis verlaten. De man verklaarde dat hij wilde uitrusten op het ponton maar zich had mispakt aan de gladde ondergrond.