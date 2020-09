Man (25) die voor zo’n 900 euro stal in winkelketen INNO opgepakt en aangehouden Bart Boterman

04 september 2020

12u20 0 Oostende Een Marokkaanse man (25) is aangehouden door de Brugse onderzoeksrechter na een diefstal ter waarde van zo'n 900 euro in de winkelketen INNO in Oostende.

Volgens het parket werd hij woensdag om 17.30 uur op heterdaad betrapt door het personeel. De politie kwam ter plaatse en kon hem arresteren. “In zijn dieventas zat kledij en parfum ter waarde van ruim 900 euro. De verdachte zou in het Brusselse verblijven, maar is illegaal in ons land. Eind augustus werd hij in Brussel al veroordeeld voor diefstal. De man werd donderdag aangehouden door de onderzoeksrechter”, aldus het Brugse parket.