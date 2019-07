Man (24) van fiets getrokken en in elkaar geslagen in Kapellestraat Bart Boterman

30 juli 2019

18u01 16 Oostende In de Kapellestraat in Oostende is maandag een 24-jarige man in elkaar geklopt door twee minderjarigen. De man werd van zijn fiets getrokken en liep verschillende hoofdwonden op.

Het incident gebeurde rond 17 uur, voor het oog van heel wat mensen die de laatste koopjes zochten in de Kapellestraat. De politie was snel ter plaatse en kon de twee daders van 16 en 17, twee Oostendenaars, oppakken. “Het slachtoffer werd afgevoerd naar het ziekenhuis en had verwondingen aan het hoofd. Volgens de minderjarigen ging het om een afrekening. Het slachtoffer zou enkele dagen geleden slagen hebben gegeven aan een van hen. Het verhoor van alle betrokkenen zal duidelijkheid moeten brengen”, duidt commissaris Kris Allary van de lokale politie Oostende.