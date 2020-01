Man (24) steelt auto terwijl eigenaar (73) parkeerticket is gaan kopen Bart Boterman

24 januari 2020

16u45 0 Oostende Een 2 4-jarige Bredenaar heeft donderdagavond rond 19 uur een auto gestolen op het Sint-Petrus-en-Paulusplein. Dat gebeurde terwijl de 73-jarige eigenaar, ook een Bredenaar, een parkeerticket was gaan kopen na het parkeren. Het slachtoffer zag zijn wagen wegscheuren plots en belde de politie.

“Patrouilles zochten nog in de buurt, maar dat leverde in eerste instantie niets op. Het voertuig was verdwenen en werd geseind. Om 23.47 uur is de auto opgemerkt, nog steeds met de autodief aan het stuur. De wagen werd staande gehouden, maar de man achter het stuur bleek voor geen enkele rede vatbaar. Hij weigerde alle medewerking”, zegt commissaris Kris Allary van de lokale politie Oostende.

De Bredenaar werd van zijn vrijheid beroofd en opgesloten in de cel. “De man is ter beschikking gesteld van het parket”, besluit de commissaris. Wellicht zal de man voor de onderzoeksrechter moeten komen met het oog op een aanhouding.