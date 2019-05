Majestueus Spaans galjoen vaart haven binnen: dé blikvanger van ‘Oostende voor Anker’ Leen Belpaeme

21 mei 2019

13u16 0 Oostende Donderdag start de 20ste editie van Oostende voor Anker, maar de dagen voor het maritiem festival zijn zoals altijd het ideale moment om de schepen te spotten terwijl ze de haven binnenvaren.

Dinsdagmorgen vroeg kwam Le Galion al aan in Oostende. Het schip is dit jaar de blikvanger. Het is de eerste keer dat het Le Galion zal deelnemen aan Oostende voor Anker. Het is een replica van een type schip dat gebouwd werd voor de Spaanse Kroon in de 16de eeuw. Zo’n schepen werden tot de 18de eeuw ingezet om handel te voeren tussen Spanje, Amerika en de Filipijnen. Soortgelijke koopvaardijschepen, met een lengte van 35 tot 65 meter, konden wel 1.200 ton wegen. Grandioze schepen die de grote oceanen moesten trotseren. Het is de allereerste keer sinds zijn tewaterlating in 2009 in Punta Umbria in Spanje dat Le Galion aanmeert in een Belgische haven. Het galjoen zal tijdens Oostende voor Anker aanleggen aan de Cruisekaai – achter het station – en is via de Natiënkaai gratis toegankelijk voor het grote publiek.

Naast de grote blikvanger is het voor liefhebbers dinsdag en woensdag nog het uitgelezen moment om de deelnemende schepen in actie te zien terwijl ze een plaatsje krijgen in de dokken in de binnenstad.