Magneetvissers halen bommen en granaten uit Koninginnevijver Timmy Van Assche

13 juni 2020

17u21 11 Oostende Zaterdagmiddag haalden drie magneetvissers een resem springtuig uit de ‘grote lac’ - of Koninginnevijver - in het Maria Hendrikapark. De politie en ontmijningsdienst Dovo kwamen ter plaatse, ook al was er op geen enkel moment ontploffingsgevaar.

Miel Dekien (20) ging zaterdag met vrienden Glenn en Steffie magneetvissen in 't Bosje, het grootste stadspark van Vlaanderen. “We besloten enkele lijntjes uit te gooien in de grote vijver, nabij het dierenasiel. Bij de eerste twee pogingen haalden we meteen twee granaten uit het water. Uiteindelijk visten we zo maar eventjes vier granaten en tien ontstekers van bommen op", vertelt Miel. Uiteindelijk kwamen de veiligheidsdiensten ter plekke. Ontploffingsgevaar was er niet.

“Ik doe al bijna twee jaar aan magneetvissen en ga zowat overal te lande vissen”, gaat Miel verder. “Ik vind het belangrijk om zelf aan onderzoek te doen om te weten wat je precies uit het water haalt. Ik zag vrij snel welke springtuig het was en dat ze niet gevaarlijk waren.” Voor Miel was het niet de eerste keer dat hij ontploffingstuig ophaalde, maar het is evenmin de eerste keer dat er granaten op exact dezelfde plaats werden opgehaald. Eind februari bijvoorbeeld speelde zich precies hetzelfde verhaal af, toen twee Engelse granaten en een ontsteker werden bovengehaald.