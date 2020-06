Exclusief voor abonnees Magneetvisser haalt 62 ontstekingskoppen en een granaat uit parkvijver, Dovo laat ze ontploffen op het strand Bart Boterman

18 juni 2020

15u31 6 Oostende Wie nog in de vijver van het Maria-Hendrikapark in Oostende wil magneetvissen, is eraan voor de moeite. Burgemeester Bart Tommelein (Open Vld) vindt het te gevaarlijk geworden. “Ik zal een verbod uitvaardigen en vraag DOVO om de vijver op te kuisen.” Twee magneetvissers deden de laatste vondst: liefst 62 ontstekingsmechanismen van bommen uit de Eerste Wereldoorlog en een granaat.

De voorbije weken moest ontmijningsdienst DOVO volop interventies uitvoeren in het Maria-Hendrikapark, in Oostende ook bekend als ‘t Bosje, nadat magneetvissers uit de vijver projectielen hadden bovengehaald. Vorige week viste Niel Dekien (20) uit Adinkerke al ontstekingskoppen en vier granaten uit de grote vijver. Woensdag keerde hij terug met zijn kameraad Viktor Huyghe (17) uit Leisele. “Gehuld in onze duikerspakken, en voorzien van stokken met daarop onze magneten bevestigd, kropen we in de vijver ter hoogte van de Iependreef. Het water is er ongeveer 1.6 meter diep. Met onze stokken prikken in het slijk op de bodem. Tot onze verwondering bleven we maar ontstekingskoppen bovenhalen, en ook nog een granaat. Het is bijna ongelofelijk wat voor arsenaal daar opgeslagen ligt”, vertelt Viktor.

