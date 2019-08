Magistraal kapersverhaal na bijna 70 jaar opnieuw vertaald: “Elke fiere Oostendenaar moét deze geschiedenis kennen” Timmy Van Assche

02 augustus 2019

18u50 0 Oostende Peter Bultink, vooral bekend als muzikant, waagt zich voor het eerst aan literair werk. Hij zorgde mee voor de vertaling van het fantastische boek Marinus uit 1948. Daarin wordt de onwaarschijnlijke geschiedenis van de Oostendse kapers opgevoerd. “En dat verhaal is voor 95 procent historisch correct”, vertelt Peter. “Eigenlijk zou elke trotse Oostendenaar deze geschiedenis moeten kennen.”

In 1948 bracht auteur Jan Van Dorp, een pseudoniem van Oscar Van Godtsenhoven, het boek ‘Flamand des vagues’ uit. Daarin wordt het levensverhaal van Marinus De Boer verteld, die opgroeit in het Oostende van de zeventiende eeuw. Nadat hij zijn vader ziet omkomen in een zeeslag, gaat hij bij twee kapers wonen. Zij leren hem de stiel kennen en kijken toe hoe Marinus ontbolstert tot een beruchte kaperskapitein. “Het boek was een internationaal succes die in zeven talen werd vertaald, waaronder een Nederlandstalige versie in 1951", steekt Peter van wal. “In 1954 bestempelde de New York Times het boek zelfs als ‘boek van de maand’. Ik vond een exemplaar vijftien jaar geleden, in de bibliotheek van m’n overleden grootvader. Toen ik het begon te lezen, viel ik van de ene verbazing in de nadere. Er kwamen fantastische verhalen naar voren over kapers, de Oostendse Compagnie en de rijkdom van Oostende. In het Frans kwam er in 1989 en 2011 nog een herwerkte versie op de markt. Maar dat er sinds 1951 geen nieuwe Nederlandstalige versie, vond ik niet kunnen. Ik moest en zou deze vergeten geschiedenis van onder het stof halen.”

95 procent waargebeurd

Anderhalf jaar werkte Peter aan de vertaling, samen met Veerle Van de Moortel en Elke De Brouwer. “Het algemeen beeld dat Oostende in de zeventiende en achttiende eeuw een vissersdorp was, klopt niet”, gaat Peter door. “Kijk, kapers werden eerst door de Spaanse en dan door de Oostenrijkse koning ingezet om vijandige schepen over te nemen. 40 procent van de opbrengst ging naar de koning en dertig procent ging zowel naar de reders als naar de kapers zelf. Dat zorgde ervoor dat Oostende een enorm rijke havenstad was. Er werd op zee een aardig robbertje gevochten, maar het waren heus niet allemaal piratenverhalen zoals ‘Pirates of the Caribbean’, hoor. Sommige schepen gaven zich al over toen ze de kapers in de verte zagen komen. Trouwens, de Antwerpenaars zullen het niet graag horen, maar Oostende was sinds de Val van Antwerpen in 1585 de belangrijkste havenstad. De Schelde werd namelijk als natuurlijke grens gebruikt en was helemaal dicht. Alle geld vloeide naar Oostende. Zo zou je de daken en deurlijsten van Oostendse gebouwen al van tien mijl ver op zee kunnen zien schitteren. Op een bepaald moment was de haven de grootste thee-importeur van Europa met 52 procent. Weet je wat ik zo straf vind aan het boek van Jan Van Dorp? Het is voor 95 procent waargebeurd - alleen de personages zijn fictief. Over elk feit kan je documenten terugvinden en ik heb het getoetst bij historici. Jan Van Dorp beschrijft de ‘couleur locale’ zo goed, dat hij hier moet gewoond hebben. Zo pluisde hij de archieven in het stadhuis uit, voor het gebombardeerd werd in 1940. Dat maakt van Van Dorps boek een bron uit tweede hand.”

Oostends verhaal

“Kijk”, gaat Peter enthousiast door, “in Frankrijk en Nederland wordt de kapersgeschiedenis herdacht en in ere gehouden. Maar wie in Oostende kent het kapersverleden nog? Natuurlijk, iedereen kent de verwezenlijkingen onder Leopold II. Maar de rijkdom die Oostendse in de tweede helft van de zeventiende eeuw en eerste helft van de achttiende eeuw had, kwam er dankzij haar Oostendenaars zelf en zonder inbreng van een mecenas. Elke trotse, fiere Oostendenaar zou die geschiedenis moeten kennen.” In 2018 al werkte Peter Bultink met onder meer acteur Sebastien Dewaele het toneelstuk Marinus uit, dat tijdens Theater Aan Zee vijf keer te zien is. Er zijn ook een podcast en schoolverstellingen op til. ‘Marinus’ wordt uitgegeven bij Bitbook, kost 25 euro en is onder meer verkrijgbaar via www.bitbook.be.