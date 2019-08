Madam Kroket officieel erkend een ambachtsvrouw Leen Belpaeme

12 augustus 2019

15u08 0 Oostende Madam Kroket kreeg een erkenning als ambachtsvrouw gekregen van het FOD Economie. Deze erkenning bekrachtigt het authentieke karakter van de zaak, het manuele aspect van het werk en de knowhow als ambachtsvrouw. Ze is de eerste die de erkenning krijgt voor zelfgemaakte kroketten.

Fabienne Schroetter heeft het logo die bij de erkenning hoort uitgehangen aan de zaak. “Het is een meerwaarde om deze erkenning te hebben. We maken zo duidelijk aan de klanten dat alles met de hand gemaakt wordt. Via de open keuken zien mensen ook hoe alles ter plaatse en bereid wordt”, vertelt Fabienne. Madam Kroket veroverde twee keer een topscore tijdens de tocht van Luc Bellings langs de kust. De kaaskroket kreeg een tien op tien en de garnaalkroket een negen op tien. Madam Kroket bestaat ondertussen al drie jaar. “Onze kroketten doen het nog altijd heel goed.”