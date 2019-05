Macy Gray komt naar het Kursaal Oostende Leen Belpaeme

22 mei 2019

14u17 0 Oostende Op 12 juli geeft Macy Gray een optreden in het Kursaal van Oostende. Ze heeft ongetwijfeld één van de meest opvallende en herkenbare stemmen uit de muziekwereld.

De Amerikaanse zangeres is in België vooral bekend van monsterhit I try, maar ook kleppers als When I See You en Beauty in the World zijn ondertussen klassiekers geworden. Samen met Lauryn Hill, Jill Scott en Erykah Badu werd ze wereldwijd beroemd in de tijd van de neo soul. Wars van alle trends en modeverschijnselen doet ze ondertussen al meer dan 15 jaar koppig haar ding in de steeds veranderende showbusiness. De legendarische zangeres bracht in november haar tiende studioalbum uit: Ruby. Haar herkenbare, schorre stem keert na een pauze van 2 jaar terug met een album vol originele, R&B-, pop- en jazzy tracks. Op 12 juli zullen de luisteraars tevreden gesteld worden met genreoverstijgende muziek die elke generatie aanspreekt. Tickets kosten 45, 40 of 35 euro. Meer info via www.kursaaloostende.be.