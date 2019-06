Maandag start Oostende Koerse: “Ook na vertrek familie Desimpel blijft paardenkoers in Wellingtonrenbaan” Timmy Van Assche

28 juni 2019

17u38 0 Oostende Vanaf maandag kan je in de iconische Wellingtonrenbaan opnieuw terecht voor Oostende Koerse. De paardenrennen zijn intussen aan hun achtste editie toe. Eventor, dat de koers organiseert, blikt vooruit nu de familie Desimpel uit de hippodroom stapt. “Zonder Desimpel had Oostende gaan paardenkoers meer. Maar ook na hun vertrek blijft Oostende Koerse in de stad aan zee”, zegt Patrick Orlans.

Het nieuws raakte eind mei bekend: de Koninklijke Renvereniging Oostende (KRO), waarin de familie Desimpel een absolute meerderheid heeft, is op zoek naar een nieuwe investeerder voor de Wellingtonrenbaan. Desimpel heeft sinds 1997 de meerderheid van de aandelen in handen, maar wil haar aandelen verkopen. Nochtans speelde de familie een zeer belangrijke rol in de ontwikkeling van de renbaan, die er jaren verlaten bijlag. In 2004 werd eerst de Wellington Golf Club geopend en in 2012 werd met Desimpel als voortrekker ook Oostende Koerse in het leven geroepen. “We mogen de familie énorm dankbaar zijn", steekt Patrick Orlans van organisator Eventor van wal. “Zonder hun inbreng had je gewoonweg geen paardensport meer in Oostende. Zij hebben de nodige investeringen - zo'n vijf miljoen euro - en ontwikkelingen mogelijk gemaakt, samen met de Vlaamse gemeenschap. Daarvoor was de site verloederd en in verval. Maar er is meer dan de paardenkoers alleen”, vervolgt Orlans. “Denk maar aan de succesvolle evenementen rond het Europees- en wereldkampioenschap voetbal of de vele evenementen in de aanpalende Bagatelle-zaal.”

“Koers blijft”

“Hoe spijtig het vertrek van Desimpel ook is, Oostende Koerse blijft de komende jaren bestaan", benadrukt Orlans. “We zijn toe aan onze achtste editie. Negen maandagen in juli en augustus komen hier gemiddeld tussen de zes- en zevenduizend bezoekers genieten van toppaardensport. Daarbij zitten heel wat Oostendenaars, families en een tien procent zijn doorwinterde spelers. Er zijn een tiental races per dag waar tussen de acht en vijftien paarden en jockeys aan deelnemen aan de draf en galop. Sta daar maar eens bij stil: zo’n duizend Belgische en internationale paarden en rijders, en al die bezoekers die naar Oostende komen. Oostende Koerse is met andere woorden een must en beeldbepalend voor Oostende. De paardenraces mogen en zullen niet verdwijnen. Samen met Christophe Desimpel ga ik mee op zoek naar een overnemer. Want met overnames heb ik al wat ervaring, hé”, knipoogt Patrick Orlans, algemeen directeur van voetbalclub KV Oostende. “

Vedettenparade

De poorten van de Wellington zwieren elke maandag open vanaf 15.30 uur, de eerste races starten een uurtje later. “Een vijftal wedstrijden zijn internationale PMU-races. Dat wil zeggen dat spelers van over de hele wereld live naar Oostende kijken”, stelt Orlans. Voor de bezoekers is er meer dan alleen maar paardenkoers. Na elke wedstrijddag, vanaf 20.30 uur, zijn er optredens van onder meer Willy Sommers, Günther Neefs, Lindays en de Romeo’s. Een ticket voor Oostende Koerse kost slechts 8 euro, kinderen jonger dan 14 jaar mogen gratis binnen. Er zijn ook eet- en drankkraampjes en randanimatie voor de kleinsten. Alle info: oostendekoerse.be.