Maand van de Vrije Tijd vervangt Vrijetijdsmarkt Leen Belpaeme

03 september 2020

Oostende Stad Oostende lanceert voor het eerst de 'Maand van de Vrije Tijd '. Oostendenaars kunnen in september gratis én coronaveilig kennismaken met het vrijetijdsaanbod in de stad. De verenigingen zelf krijgen een financieel duwtje in de rug van de stad.

September is traditiegetrouw de maand waarin het verenigingsleven in Oostende en de cultuur-, jeugd en sportactiviteiten opnieuw van start gaan. De coronacrisis heeft ook de vrijetijdssector hard getroffen en een grote impact gehad op de werking van de verschillende Oostendse verenigingen. Omdat het dit jaar niet mogelijk is om een Vrijetijdsmarkt te organiseren, wil Stad Oostende tijdens de maand september de lokale verenigingen in de kijker plaatsen via de promocampagne ‘Maand van de Vrije Tijd’. Cultuur-, jeugd-, en sportorganisaties krijgen hiermee de kans om zich voor te stellen en activiteiten en workshops aan te bieden aan het brede publiek. “We hebben ook beslist om aan elke deelnemende vereniging 100 euro toe te kennen als financiële steun voor de georganiseerde activiteit”, zegt Schepen van Vrije Tijd Bart Plasschaert. De meeste verenigingen hadden al een aanbod voor nieuwe leden, maar de stad heeft nu alles gebundeld.

Ook UiTPAS, de vrijetijdspas waarmee je voordelig aan tal van cultuur-, sport-, en jeugdactiviteiten kunt deelnemen, springt mee op de kar. Op heel wat locaties zal je punten kunnen sparen en opnieuw kunnen inruilen voor heel wat mooie voordelen. Dit is meteen het officiële startschot van de nieuwste UiTPAS-campagne. Vanaf nu stappen naast cultuurhuizen en -organisaties ook jeugdverenigingen, sportorganisatie en de kunstscholen mee in het aanbod van UiTPAS.

Vooraf inschrijven voor de activiteiten is verplicht. Meer info en inschrijven voor de activiteiten: www.oostende.be/vrijetijd en www.uitinoostende.be