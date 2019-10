Maak kennis met kringwinkels tijdens ‘Dag van de Kringwinkel’: “Gegroeid naar op één na grootste werkgever binnen sociale economie” Timmy Van Assche

01u00 0 Oostende De 145 Kringwinkels in Vlaanderen zetten hun deuren wagenwijd voor iedereen open tijdens ‘Dag van de Kringwinkel’, aanstaande zaterdag. Ook de filialen in Oostende, Bredene, Middelkerke, Ichtegem en Gistel springen op de kar. Het nieuwe opleidingscentrum in de Karperstraat in Oostende wordt dan weer feestelijk geopend. “Na de Oesterbank zijn we grootste lokale werkgever binnen de sociale economie”, zegt directeur Herremans.

Tijdens de ‘Dag van de Kringwinkel’ wordt in elk filiaal extra aandacht geschonken aan retrospullen. Tegelijk worden er voor alle klanten versnaperingen voorzien. Van 10 tot 17.30 uur kan je terecht in de winkels van Bredene (Duinenstraat 114), Ichtegem (Industriestraat 61), Middelkerke (Sea Shopping Centrum, Oostendelaan 304c), Oostende (Torhoutsesteenweg 29-33-35) en Gistel (Oostendsebaan 49). Benieuwd hoe artikelen een nieuw leven krijgen? Neem dan zeker een kijkje in het gloednieuwe opleidingscentrum in de Karperstraat 10 in Oostende. Van 13 tot 16 uur zijn er rondleidingen door de gebouwen, magazijn en infrastructuur. Je kan de werkwijze van de medewerkers volgen. Drankjes, versnapperingen, koffie en taart is voorzien.

“De Kringwinkel Kust timmert ondertussen ruim 23 jaar aan de weg in Oostende en omstreken om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt te (re)ïntegreren en voor te bereiden op werk in het reguliere economische circuit”, zegt directeur Bart Herremans van Kringwinkel Kust. “Als kleinere sociale werkplaats, ondertussen maatwerkbedrijf, zijn we erin geslaagd om van duurzame tewerkstellingskansen en diversiteit een topprioriteit te maken: zo werkten er in 2018 zo maar even twintig verschillende nationaliteiten bij De Kringwinkel Kust. Daarnaast werkten er 53 jongeren onder de 25 jaar en 42 vijftigplussers en bestaat 40 procent van de tewerkgestelden uit vrouwen. In totaal werken er op vandaag in verschillende statuten honderd voltijdse equivalenten: 35 maatwerkmedewerkers, 35 medewerkers via samenwerking met de verschillende OCMW’s, tien leerlingen via duaal leren, vijf mensen via allerlei stages en vijftien begeleiders bij De Kringwinkel Kust. Na de Oesterbank zijn we grootste lokale werkgever binnen de sociale economie.” Alle info: www.dekringwinkel.be/kust.