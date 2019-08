Maak kennis met hele basketploeg van Filou Oostende tijdens open training en signeersessie Timmy Van Assche

26 augustus 2019

Op vrijdag 30 augustus opent de Versluys Dôme de deuren voor het grote publiek tijdens een speciale ‘meet & greet’ met de ploeg van Filou Oostende.

“We staan voor nieuw seizoen met nieuwe spelers, nieuwe uitdagingen, heel wat veranderingen en een paar verrassingen. Met even veel wilskracht, inzet en doorzettingsvermogen, gaan we de strijd aan om de negende landstitel op rij en de beker te veroveren”, zegt Prudence Lateste van de basketkampioen. “We starten het nieuwe seizoen met aan het hoofd coach Dario Gjergja, onze (t)rots in de branding. Aan zijn zij staat nog steeds assistent coach Thierry Declercq.” Wie het voltallige team wil leren kennen, is welkom op 30 augustus om 17 uur voor een open training. Die oefensessie loopt tot 17.45 uur. Om 17 uur begint ook het pastabuffet. Om 19 uur is er vervolgens een signeersessie met de spelers en coach. “Om onze eerste thuiswedstrijd op vrijdag 13 september in stijl te starten, nodigt Filou Oostende alle business partners uit voor een glaasje en een hapje in de VIP Callant Lounge om 19.30 uur”, besluit de club. “We tonen die avond graag onze vernieuwde lounge, met een nieuwe bar (in eigen beheer), een aangepaste drankenkaart en frisse bediening.” Aansluitend volgt de openingswedstrijd tegen Hubo Limburg United. Na de wedstrijd komt het volledige team zichzelf voorstellen in de lounge, gevolgd door een fotomoment en signeersessie. Alle info: www.bcoostende.be.