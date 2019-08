LUST-fuiven in Kursaal-lounge afgelast na vechtpartijen, maatregelen volgen na overleg

met stad en politie Bart Boterman en Leen Belpaeme

21 augustus 2019

19u24 0 Oostende Na meerdere incidenten tijdens fuiven van LUST in de Lounge van het Casino Kursaal in Oostende, zijn de volgende drie fuiven afgelast. Dat heeft de organisatie beslist. Bij de grote vechtpartij van afgelopen donderdag raakten zelfs enkele politiemensen gewond. Er volgt een concreet overleg tussen de stad Oostende, de organisatie en de politie.

Elke donderdagavond vindt in de Lounge Bar van het Kursaal een fuif van LUST plaats. De setting en de stevige beats trekken heel wat volk, onder wie helaas ook enkele amokmakers. De jongste weken is de politie verschillende keren moeten tussenkomen voor zware vechtpartijen. Vorige week donderdag zette een vechtpartij zich voort op straat en richtten heethoofden zich op de politie. Het gevolg: vier arrestaties en enkele gewonde politiemensen. Volgens korpschef Philip Caestecker raakte niemand van de politiemensen ernstig gewond, maar sommigen waren wel kortstondig arbeidsonbekwaam.

Organisator LUST Nights en de directie van vzw Kursaal besloten zelf om de wekelijkse fuiven voor drie weken op te schorten. “We betreuren de incidenten die plaatsvonden de voorbije LUST-avonden en vinden het belangrijk dat uitgaan veilig kan gebeuren. Het concept vindt al tien jaar plaats in Oostende, zonder grote problemen. Door de recente gebeurtenissen zien wij ons genoodzaakt om de volgende drie edities, op donderdag 22 en 29 augustus en 5 september, op te schorten”, laat de organisatie van LUST Nights weten. “In nauw overleg met de veiligheidsdiensten, het stadsbestuur en vzw Kursaal bekijken we de mogelijke maatregelen om dergelijke incidenten in de toekomst uit te sluiten, om dan vanaf september met een vernieuwd LUST-concept terug te komen naar de Lounge”, besluit de organisatie.

Maatregelen

Margot Neyskens, kabinetschef van burgemeester Bart Tommelein (Open Vld), bevestigt dat er maatregelen zullen genomen worden. “Er is concreet overleg gepland tussen de organisatie, de stad en de politie om dergelijke toestanden in de toekomst te vermijden", aldus Neyskens. Er zouden volgens ingewijden al maatregelen op til zijn. Volgende week worden deze wellicht zelf bekendgemaakt.