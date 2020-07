Luister naar aangrijpende dialogen van op een bankje Leen Belpaeme

24 juli 2020

12u57 0 Oostende Opendoek, de koepelorganisatie voor het amateurtheater in Vlaanderen en Brussel, ontwikkelde een splinternieuw podcasttheaterproject dat over heel Vlaanderen en Brussel te beluisteren valt vanop ... een bankje. Ook Oostende neemt deel aan het initiatief.

In de podcast ‘Het Bankje’ ben je als toevallige voorbijganger getuige van intieme, bizarre en aangrijpende dialogen. Om dit zomerse project - een idee van Wim Chielens - te verwezenlijken, bracht Opendoek verschillende disciplines uit de amateurkunsten samen: theatermakers en acteurs, schrijvers en visueel-grafische talenten. In totaal hebben meer dan 100 amateurkunstenaars meegewerkt aan de podcast met 20 verschillende dialogen. Ook Stad Oostende engageerde zich voor dit project en liet op 21 straatbankjes een QR-code aanbrengen. Via die codes kun je de podcast afspelen. “Theatermakers en auteurs hebben het momenteel erg moeilijk om het hoofd boven water te houden, met dit project kunnen ze op een Coronavrije manier toch ‘uit hun kot komen’. Ook lokaal talent Nancy Zwaenepoel, lerares Woordkunst-drama bij het Oostendse Conservatorium aan Zee, leende haar stem uit aan dit project. Het verhaal ‘Mensen als een stergemeenschap’ werd door haar ingesproken en kan je beluisteren aan de IJslandvaarder Amandine”, vertelt schepen Bart Plasschaert.

De podcast ‘Het Bankje’ is te beluisteren tot 31 augustus. Meer informatie over de schrijvers, (stem)acteurs en grafische talenten lees je op www.oostende.be/het-bankje