Luide muziek en flitsende lichten worden één dag gedempt op de prikkelarme dag van de Oktoberfoor Leen Belpaeme

08 oktober 2019

De Oktoberfoor in Oostende is volop bezig en daar horen traditioneel vrolijke deuntjes en flitsende lichten bij. Voor de meeste mensen is dat geen enkel probleem tot hooguit wat irritant maar voor mensen met autisme, epilepsie of een gedragsstoornis kan dit het verschil maken of het al dan niet een leuke belevenis wordt. De stad Oostende wil de kermis voor iedereen toegankelijk maken en nam daarom het initiatief om een prikkelarme dag op poten te zetten samen met de foorkramers.

Woensdag 16 oktober wordt een dag als een andere op de Oktoberfoor in Oostende, of toch niet helemaal. Je zal er nog altijd plezier kunnen maken, maar er worden kleine ingrepen gedaan om voor één dag tegemoet te komen aan enkele hindernissen voor meerdere doelgroepen. “We zijn in gesprek gegaan met enkele mensen met autisme en daaruit bleek dat enkele kleine ingrepen al een groot verschil kunnen maken om een toegankelijke kermis te maken. Op 16 oktober zullen alle foorkramers meewerken om daar aan tegemoet te komen”, licht schepen Hina Bhatti toe. Op die dag zal de muziek minder luid staan, zullen de lichten minder fel zijn en worden in- en uitstaptijden op de attracties langer gemaakt. Daarnaast werden er ook grote plannen gemaakt die zullen uitgehangen worden op elke hoek van de pleinen waar de kermis opgesteld staat zodat iedereen een overzichtelijk beeld heeft van het aanbod op de kermis. De plannen kunnen ook digitaal geraadpleegd worden op de website. De maatregelen zijn daardoor interessant voor verschillende doelgroepen. Onder meer Axel Ryckaerts (16) en Stephie Seghers gaven advies. “Ik heb epilepsie dus als ik normaal naar de kermis kom moet ik goed opletten want de flitsende lichten kunnen een aanval uitlokken”, licht Axel toe. Beide zijn heel blij met het initiatief vanuit de stad.

“De prikkelarme dag is leuk voor iedereen. Zo zullen ook kleine kinderen, oudere mensen of mensen met een hond die dag extra kunnen genieten van een rustige sfeer”, zegt ook schepen Charlotte Verkeyn.