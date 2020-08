Luchthaven van Oostende ziet vrachtvervoer stijgen, maar noteert in juli erg lage passagierscijfers: “Impact van coronavirus is aanzienlijk” Timmy Van Assche

18 augustus 2020

14u49 0 Oostende De luchthaven van Oostende-Brugge heeft haar trafiekcijfers voor de maand juli bekend gemaakt. En die zijn dubbel: het aantal passagiers is fel geslonken, maar bij het vrachtvervoer is er een zeer sterke stijging.

Begin juli hervatte luchtvaartmaatschappij TUI fly opnieuw haar vluchtactiviteiten op de luchthaven van Oostende. De heropstart ging gepaard met een gefaseerde opbouw met een beperkt zomerprogramma. Momenteel vliegt TUI fly naar Spanje, Griekenland en Turkije. De vluchten naar Turkije zijn enkel beschikbaar voor passagiers met een Turks paspoort.

Drastische daling passagiers

De heropstart zorgde ervoor dat 18.796 passagiers op een veilige manier reisden via de regionale luchthaven, zo laat de directie weten. “Dit is echter 69,4 procent minder in vergelijking met de 61.520 passagiers in juli 2019. De impact van het coronavirus is aanzienlijk en treft de luchthaven zwaar. Normaal is juli één van de drukste maanden van het jaar voor Luchthaven Oostende-Brugge”, geeft CEO Marcel Buelens mee. “Over de periode januari tot en met juli 2020 noteren we 75.699 passagiers en dit in vergelijking met 254.089 passagiers over dezelfde periode in 2019. Dit is een daling van 70,2 procent. We stellen vast dat de passagiersdaling in lijn is met de algemene trend op andere Europese luchthavens.” Het segment businessvluchten weet zich sneller te herstellen. “Ze biedt een veilig alternatief om te reizen ten tijde van corona. We merken op dat de businessvluchten via North Sea Aviation Center hernomen zijn en op het niveau van 2019 zitten.”

We stellen vast dat de passagiersdaling in lijn is met de algemene trend op andere Europese luchthavens CEO Marcel Buelens

Cargo stijgt

Net zoals de voorbije maanden zetten de cargo activiteiten op Luchthaven Oostende-Brugge de significante groei verder. Het verhandelde cargovolume steeg met 159 procent tot 3.515 ton in vergelijking met 1.356 ton in juli 2019. “Deze groei heeft de luchthaven te danken aan een aantal cargomaatschappijen die sinds het begin van de coronacrisis de luchthaven aanvliegen en ook besloten hebben om te blijven. We verwachten de volgende maanden dat de stijgende cargotrend zich verder zal zetten. Zo startte in augustus de Chinese groep Hong Yuan een reeks van testvluchten op en werden deze ook op een succesvolle manier afgerond", laat de directie weten. “Ook deze ontwikkelingen zullen ervoor zorgen dat het jaarvolume van 2019 ruim zal overtroffen worden. Op dit moment heeft de luchthaven over de periode januari tot en met juli al 28.417 ton verhandeld of 115 procent meer dan dezelfde periode in 2019.”

Najaar belangrijk

“Wat de passagiersvluchten betreft blijven we erg voorzichtig”, besluit Buelens. “De komende maanden, inclusief de herfstperiode, zullen nog steeds beïnvloed worden door de evolutie van het coronavirus, het consumentenvertrouwen en het buitenlands grensbeleid. De luchthaven volgt de maatregelen strikt op om de passagiers met een veilig en vertrouwd gevoel te laten reizen vanuit de Oostendse luchthaven.”