Luchthaven van Oostende strikt Chinese cargomaatschappij: “Een zeer groot potentieel voor onze luchthaven” Timmy Van Assche

12 augustus 2020

14u31 8 Oostende De luchthaven van Oostende mag een nieuwe cargomaatschappij ontvangen: Hong Yuan Group. De Chinese transporteur zal zes keer week vliegen tussen Azië en Oostende. Hun komst zou wel eens de uitbreidingsplannen van de luchthaven in een stroomversnelling kunnen brengen.

Hong Yuan Group is al twee jaar actief op de luchthaven van Luik. Uitbreidingsplannen waren in Wallonië echter niet mogelijk en dus werden zes maanden geleden gesprekken aangeknoopt met de luchthavendirectie van Oostende. “En afgelopen zondag was de eerste testvlucht”, pikt Marcel Buelens in, CEO van de Oostendse luchthaven. “De groep richt zich op algemene cargo. Dat gaat van bijvoorbeeld elektronica en producten voor alledaags gebruik tot medisch materiaal in de strijd tegen corona, zoals mondmaskers, beschermkledij en beademingsmachines. Vanuit Oostende worden de goederen dan per vrachtwagen verdeeld voor klanten als Alibaba en TNT in Luik en in onder meer Frankrijk, Nederland en Duitsland. Zo stonden hier onlangs dertien vrachtwagens paraat om de lading te verdelen.”

Geen kleine speler

De cargomaatschappij heeft op dit moment vier eigen Boeing 747-vliegtuigen in bezit, maar huurt ook toestellen van AirChina, het Russische AirBridge en Moldavische Aerotranscargo. “Hong Yuan Group is geen kleine speler in de luchtvaart en hun komst is dan ook zeer belangrijk voor de luchthaven van Oostende”, vervolgt Buelens. “We hebben een contract voor onbepaalde duur en de Chinezen broeden op plannen om op termijn een Europese uitvalsbasis uit te bouwen. Als alles goed gaat, hoop ik die naar Oostende te kunnen halen. We hadden al het idee om onze luchthaveninstallaties uit te breiden langs de Rolbaanstraat, de zogenaamde ‘apron 1'. Wel, die plannen zouden in een stroomversnelling kunnen komen met de komst van Hong Yuan.”

Hong Yuan vliegt naar Oostende van op de internationale luchthaven van Shijiazhuang, de hoofdstad van de provincie Hebei in Noord-West China en een economische regio met veel potentieel. De luchthaven van Oostende verhandelde vorig jaar 24.757 ton aan vrachtgoederen, maar dat aantal zou dit jaar dus hoger kunnen liggen. In juni alleen al bijvoorbeeld werd meer dan 5.600 ton goederen bewerkt.

