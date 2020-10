Luchthaven Oostende ziet Chinese cargomaatschappij nu al (tijdelijk?) vertrekken Timmy Van Assche

02 oktober 2020

22u27 4 Oostende Amper een dikke week nadat de luchthaven van Oostende twee Chinese vrachtmaatschappijen als nieuwe partners voorstelde, verplaatst een van hen - al dan niet tijdelijk - de activiteiten naar Zaventem. CEO van de Oostendse luchthaven Marcel Buelens bevestigt, maar wenst niet verder op de zaak in te gaan.

Op 24 september stelde de luchthaven trots twee nieuwe cargomaatschappijen uit China voor: Hongyuan Group en Mukden Logistics. Hongyuan voerde sinds augustus testvluchten uit en maakt daarbij gebruik van vliegtuigen van externe maatschappijen. Naar Oostende vlogen de Chinezen zowat acht keer per week en ze waren van plan dat aantal verder op te treken. Maar Hongyuan trekt plots naar de luchthaven van Zaventem.

Verleid door Aviapartner

Naar de exacte reden voor de verhuis is het gissen. Hongyuan zou nu samenwerken met bagage- en vrachtafhandelaar Aviapartner, die op haar beurt de Chinezen wist te verleiden tot een verplaatsing. Sommige bronnen stellen dat Aviapartner deze deal heeft opgezet om haar bedrijfswaarde de hoogte in te duwen. Ook valt te horen dat Bcube, de vrachtafhandelaar in Oostende, de vele vluchten van Hongyuan niet aankan, waarop Hongyuan slechts tijdelijk naar Zaventem zou trekken. Wordt ongetwijfeld vervolgd.