Luchthaven Oostende neemt grootste zaag ter wereld gebruik Timmy Van Assche

07 mei 2020

17u18 0 Oostende Aerocircular, het Belgische bedrijf dat op de luchthaven van Oostende vliegtuigen ontmantelt, heeft de grootste zaag ter wereld in gebruik genomen. Daarmee moet het de romp van een A320- of B737-vliegtuig door midden kunnen zagen.

De portaalzaag werd speciaal voor Aerocircular ontwikkeld door Hilti, wereldleider in professioneel gereedschap en werktuigen. De enorme zaag met diamantkabel is maar liefst 11 meter hoog, 9 meter breed en 5,2 meter diep. Het gevaarte weegt 16,5 ton. De diamantkabel zelf is liefst 40 meter lang. Als een warm mes door boter moet deze grootste zaag ter wereld uit de kluiten gewassen vliegtuigrompen versnijden. Hilti heeft de portaalzaag laten bouwen in Vlaanderen door zijn exclusieve partner voor speciale diamantzagen.

Alle materialen

“De stukken die gezaagd worden met Hilti’s grootste ‘diamond wire cutting device’, zullen enerzijds zo goed als intact vervoerd worden naar de afnemer of verder verkleind worden in functie van het ideale volume. Hoe dan ook belanden alle materialen in de (secundaire) grondstofketen. Deze enorme diamantzaag is voor ons een grote stap voorwaarts in ons circulair verhaal”, zegt Koen Staut, CEO van Aerocircular. “Het grote voordeel van diamant is dat het door alle materialen kan zagen: alle soorten metalen, beton, asfalt, glas, plastic en hout. We zijn bijzonder vereerd dat een wereldwijde speler als Hilti wou samenwerken in onze start-upfase.”

Groen verhaal

Ook bij de ontwikkelaar zelf niks dan positieve geluiden. “Voor elke uitdaging willen we een oplossing bieden”, zegt manager Johan Lauwers van Hiliti. “Toen Aerocircular ons vroeg om een vliegtuigromp te fragmenteren, hebben we deze wel heel aparte vraag grondig bestudeerd. We zijn heel trots met onze grootste portaalzaag ter wereld in Oostende en de bijdrage aan het groene circulaire verhaal van Aerocircular om onderdelen van een vliegtuig een nieuwe bestemming te geven.”

Enige in België

Aerocircular is het enige bedrijf in België dat passagiersvliegtuigen ontmantelt. Dat proces gebeurt in een nieuwe loods op de luchthavensite. Tegen het einde van het jaar wil het bedrijf zo’n tien tot twaalf vliegtuigen aan de kust ontmantelen. “Andere spelers kopen vaak een vliegtuig om dan de herverkoopbare vliegtuigonderdelen als wisselstuk te vermarkten", duidt Staut. “De overblijfsels, denk maar aan romp en interieurdelen, worden vaak verschroot en herleid tot gemengd afval. Wij zijn zelfs de enige die focust op restmaterialen en duurzame herbestemming van overblijfsels.” De Amerikaanse vestiging van Aerocircular in de staat Arizona opent haar deuren in het midden deze zomer. Een derde vestiging in Abu Dhabi in de Verenigde Arabische Emiraten volgt wellicht al in het eerste kwartaal van 2021. Deze laatste vestiging zal zich toeleggen op de grotere vliegtuigen met dubbel gangpad. Zowel in Amerika als in het Midden-Oosten volgt een samenwerking met Hilti.