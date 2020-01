Luchthaven Oostende krijgt recordaantal passagiers over de vloer. “Het beste jaar sinds 1966" Leen Belpaeme

02 januari 2020

12u22 0 Oostende De luchthaven van Oostende heeft een goed jaar achter de rug. Op twee maanden na werd het record qua reizigers maand na maand verbroken. In totaal vonden 457.423 passagiers hun weg via de luchthaven van Oostende, dat zijn er precies 8,9 procent méér tegenover 2018. Toen waren er 419 865 passagiers.

“We zetten met deze 457.423 passagiers het beste jaar neer sinds 1966. Alleen 1965 met 466.427 en 1964 met 485.534 passagiers deden nog beter. Een mooie uitdaging. Verder moeten wij met onze partners verder bouwen aan deze economische motor voor zijn regio en voor Vlaanderen”, zegt CEO Marcel Buelens. Het mooie cijfers op vlak van passagiersaantallen is onder meer het resultaat van de lancering op 7 maart van afgelopen jaar van de succesvolle nieuwe lijndienst Oostende-Moskou. “Uit de hoge boekingscijfers konden we afleiden dat de route erg gesmaakt werd. Helaas werd deze route net voor de zomer opgeschort. De globale en aanhoudende problemen van B-737 Max toestellen binnen de vloot van Pobeda, de dochteronderneming van Aeroflot, ligt aan de basis van het abrupt stopzetten van deze vluchten. Zij beschikken niet over voldoende toestellen om gans hun netwerk te bedienen. Een mogelijke heropstart in de toekomst is niet uitgesloten”, zegt CEO Marcel Buelens. Een andere oorzaak is de hogere bezettingsgraad per vliegtuig op quasi alle bestemmingen van TUI fly. Hierbij blijven de sterkhouders vooral de Spaanse costa’s en de Canarische Eilanden.

Europees voetbal

Ook het Europees voetbal heeft verder nog bijgedragen aan de cijfers. Diverse Belgische topclubs vertrokken vanuit Oostende naar hun bestemming. Er is ook een toename bij het segment ‘general aviation’ of de zakenluchtvaart. Het percentage steeg tot 9 procent in 2019 van het totaal aantal bewegingen, dat is 3 procent méér tegenover 2018. En zo steeg logischerwijze eveneens het aantal passagiers binnen dit segment. “De opening van de nagelnieuwe NSAC business terminal ligt mee aan de basis van deze verhoging in het aantal bewegingen én het aantal passagiers. Met zijn infrastructuur en zijn waaier aan dienstverlening kan NSAC op deze manier haarfijn inspelen op de hoge verwachtingen van haar cliënteel. In 2020 verwachten we een verdere groei van deze pijler naast de passagiersvluchten en de cargo business.”

Cargo doet het niet goed

Het volume van de cargotransporten stond daarentegen erg onder druk. Zo lag het volume tot 10,7 procent onder dat van 2018 en sloot de luchthaven af met 24.757 ton. Hiermee volgt de luchthaven van Oostende de algemene trends van de cargosector. “We merkten wel een kentering in de laatste weken van het afgelopen jaar en hopen hiermee dat deze trend zich verder zal zetten in 2020. Het gerealiseerde aantal ton in december, 5 630 ton, was niet alleen goed voor 13,8 procent méér volume t.o.v. december 2018, december 2019 staat meteen ook geboekstaafd als dé beste cargomaand sinds 2013. Een opsteker om het jaar op cargovlak mee af te sluiten.”

Nieuwe bedrijven

In 2019 werden ook enkele nieuwe bedrijven aangetrokken in de luchthaven. Zo is er een nieuwe cargoafhandelaar met BCUBE. Daarnaast is er ook een nieuwe ontmantelingshal van het bedrijf Aerocircular. Passagiersvliegtuigen worden bij Aerocircular professioneel ontmanteld. Elk onderdeel, tot de laatste schroef, wordt gerecycleerd. En elk van die onderdelen krijgt een herbestemming; hetzij als reserve-onderdeel in de luchtvaart, of als nieuwe toepassing van een bestaand onderdeel of als secundaire grondstof.