Luchthaven Oostende-Brugge spreekt van “drukste zomer ooit” Timmy Van Assche

04 oktober 2019

20u28 0 Oostende De internationale luchthaven van Oostende-Brugge spreekt van haar “drukste zomer ooit”, nu de maand september achter de rug is.

De internationale luchthaven van Oostende klokte de maand september af op 51.393 passagiers. Een bescheiden groei van 1,6 procent tegenover diezelfde maand vorig jaar. “Toen noteerden we 50.583 reizigers. Ondanks die lichte groei kunnen we toch besluiten dat de zomermaanden juli, augustus en september gezorgd hebben voor een nieuw record. Voor de luchthaven aan zee was het de drukste zomer ooit. We ontvingen maar liefst 180.785 passagiers versus 173.347 van datzelfde kwartaal vorig jaar, een groei van 4,29 procent”, laat woordvoerder Vanessa Flamez weten.

“In de eerste plaats was er opnieuw een lichte stijging van het aantal TUI fly passagiers. Daarnaast noteerden we ook een nieuwe stijging van de chartervluchten en dit leidt bijgevolg tot een hoger aantal charterpassagiers. Tenslotte mogen we stellen dat de stijging van het aantal businessvluchten ook méér business passagiers met zich meebracht. Deze drie factoren verklaren het groeicijfer. Globaal genomen noteren we een groei in passagiersaantallen van 9,5 procent ten opzichte van januari-september vorig jaar. Algemeen mogen we hiermee besluiten dat de luchthaven van Oostende duidelijk in de lift zit en dat ervaren alsmaar méér reizigers én zakenmensen”, oppert Flamez.

Over de periode januari–september was er 14,7 procent minder vrachtvolume op de luchthaven tegenover vorig jaar. “Deze trend valt volledig te rijmen met een vertraagde groei waarin de cargosector zich wereldwijd bevindt”, meent Flamez. “Samen met Aviapartner en Bcube hopen we deze trend te kunnen keren in het vierde kwartaal. Traditioneel gezien nemen de cargo operaties steeds toe in dat laatste kwartaal, dat steeds als ‘druk’ beschouwd wordt.” De luchthaven haalde voor september opnieuw een hoge score op vlak van ‘stipte vertrekken’: 96,9 procent.