Luc Appermont en Bart Kaëll geven samen intieme voorstelling in Kursaal Timmy Van Assche

23 mei 2019

15u47 1 Oostende Op zondag 27 oktober komen Luc Appermont en Bart Kaëll naar het Kursaal met hun theatershow ‘Intiem’. Hun tournee begint aan een tweede jaargang. Het koppel overloopt samen met het publiek hun levensverhaal met anekdotes en flink wat muziek.

Het eerste seizoen van ‘Intiem’ telde 25 uitverkochte voorstellingen. Nu komen er nog eens evenveel shows, waaronder dus eentje op zondag 27 oktober om 15 uur in het Oostendse Kursaal. Het paar heeft al dertig jaar een tweede verblijf in Oostende. Bovendien nam Bart samen met de iconische Lucy Loes een liedje op in café Estaminet. Nog een leuk detail: het koppel leerde elkaar kennen op café in De Haan. “De band met de kust is dus overduidelijk. Maar we gaan nog niet alles verklappen, hé”, knipogen Luc en Bart. “In de theatershow komen we vrank en vrij vertellen over ons professionele en persoonlijke leven. Dat gaat over bijvoorbeeld onze relatie, maar evengoed over de dementie van Lucs mama. Van banale weetjes tot gebeurtenissen die ons leven tekenden: sommige verhalen gaan gepaard met een brede glimlach, andere zijn vertederend of geven je een krop in de keel. Dit optreden is intiem, maar ook ‘in team’. Alle levensverhalen gaan gepaard met zo’n dertien nummers uit het repertoire van Bart.” Maar ook Luc Appermont zal zingen. Het optreden wordt vormgegeven met visuals.

Nieuw album

“Het idee om samen op te treden is spontaan gegroeid. We staan vaak elk apart op de planken in elke uithoek van Vlaanderen: Bart als zanger, Luc als presentator. Soms zijn we present op hetzelfde optreden en rijden we samen. Dan stelden we onszelf de vraag: waarom niet eens samen een productie maken? En zo geschiedde. De reacties op onze eerste tournee waren erg goed. We kijken er dus hard naar uit om in Oostende op te treden als onderdeel van een nieuwe tour.” Bart Kaëll komt op 7 juni ook op de proppen met een nieuw album, ‘Onwaarschijnlijk mooi’. Het is zijn eerste plaat in twee jaar tijd. Daarop staan tien nummers. Kaëll maakte ook zijn opwachting in het populaire VTM-programma ‘Liefde voor muziek’. Enkele nummers van het programma staan ook op de nieuwe plaat. Tickets voor de show ‘Intiem’ zijn nu alvast verkrijgbaar via www.concertenaanzee.be en kosten 30 of 40 euro.