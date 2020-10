Loop de Ostend Night Run in je eentje en steun zo het goede doel Leen Belpaeme

02 oktober 2020

09u37 0 Oostende De Metarelax Ostend Night Run kon dit jaar niet doorgaan zoals gepland. De organisatie komt nu met een alternatief om mensen toch aan het lopen te krijgen én om geld in te zamelen voor twee goede doelen. Niet onbelangrijk want veel activiteiten die geld inzamelen werden al afgelast door corona.

De Metarelax Ostend Night Run is sinds enkele jaren voor een paar duizend lopers in het najaar een jaarlijkse afspraak om samen te genieten van een belevingsloop. Om de lopers tijdens deze periode toch de kans te geven de run te kunnen meemaken, zorgt organisator Rotary Oostende ter Streep voor een alternatief. “Samen lopen en van live muziek en entertainment genieten zit er niet in. Maar als we met z’n allen delen dat we hetzelfde parcours hebben gelopen, geloven we toch ook in een gevoel van samenhorigheid. We hebben bewust gekozen om onder meer langs de Drie Gapers te passeren omdat dit al altijd deel uitmaakt van het parcours. Bovendien wilden we de goede doelen ook dit jaar niet in de kou laten staan, net in een periode waarin ze de steun extra kunnen gebruiken”, vertelt Ellen Distave.

Hoe werkt het?

Deelnemen aan de Metarelax Ostend Night Run is dit jaar helemaal gratis en toch steun je goede doelen. Tot en met 31 oktober kan je het voorgestelde parcours van 7, 14 of 21 kilometer lopen in Oostende. Het bedrijf Metagenics schenkt 1 euro per gelopen kilometer van het 7 km parcours en Rotary Oostende ter Streep schenkt 1 euro voor alle kilometers die gelopen worden van de 14 en 21km parcours. Het ingezamelde geld gaat naar twee goede doelen. Arcade vzw biedt via contextbegeleiding kwalitatieve hulp aan gezinnen, kinderen en jongeren in problematische leefsituaties. De Katrol vzw bestrijdt dan weer kansarmoede via studie- en gezinsondersteuning aan huis.

De parcours kan je downloaden op www.ostendnightrun.be. Om deel te nemen heb je een Strava account nodig. De start en de finish in het bosje ligt aan de Nelson Mandelabrug en is aangeduid. Er is ook een selfiewall voorzien aan de start/aankomst waarbij je kan delen dat je hebt meegelopen. “Zo kunnen we samen nog meer mensen aanzetten om deel te nemen en geld in te zamelen. We hopen mensen samen tot 10.000 kilometer te laten lopen deze maand.”