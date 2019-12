Lokale dj’s organiseren eigen ‘Nieuwjoar’ in de Lounge Leen Belpaeme

28 december 2019

11u20 0 Oostende In de Lounge van Kursaal Oostende kan je dit jaar terecht om het nieuwe jaar in te zetten met een knallend feestje. De deuren gaan open na het traditionele vuurwerk.

Vier lokale dj’s Glenn Vanhove aka Pudde, Denie Deltomme aka Denni, Alex Beaumont aka A-Bat en John Loncke aka JLO (Djailow) bundelen de krachten voor Nieuwjoar. “We openen na middernacht omdat de meeste Oostendenaars traditioneel eerst naar het vuurwerk gaan kijken”, vertelt John Loncke. De Oostendenaars geven een alternatief voor de grote commerciële fuiven. Ze gaan Techno, Tech-House en Grooves draaien. “We mikken op een publiek tussen 25 en 50 jaar. Nieuwjoar is voor iedereen die van een stevig feestje houdt. Bij ons staat de muziek centraal en niet de ‘attitude’. Iedereen mag zichzelf zijn, zonder al te veel tralala. Er geldt geen dresscode”, aldus Loncke. Er kunnen 280 personen binnen in de Lounge. Kaarten kosten 10 euro in voorverkoop en 15 euro aan de deur.