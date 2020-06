Lizette heeft een lief. Hij heet Lucien en serveert, zoals de mensen van Duinhelm zelf, met de glimlach Leen Belpaeme

18 juni 2020

12u25 1 Oostende Je zag het misschien al in de straten van Oostende: Lizette heeft een lief, en hij heet Lucien. Lizette is de soep- en lunchbar van vzw Duinhelm in de Christinastraat. De bediening gebeurt er door mensen met een mentale beperking. En in het pand naast Lizette kan je nu ook salades, wraps en gezonde drankjes kopen bij Lucien.

Lizette is er vroeg bij: ze vierde pas in maart haar eerste verjaardag en ze heeft nu al een vriendje. Burgemeester Bart Tommelein (Open Vld) mocht de naam onthullen samen met Jaimie Van Kerschaever, bekend van Down the road op Eén en manusje-van-alles bij Lizette.

De soep- en lunchbar is bijzonder in trek in Oostende. Sinds de opening zit de zaak elke dag vol. Klanten appreciëren de lekkere gerechten en soepjes, maar vooral ook de vriendelijke service.



Elke dag staat een team van mensen met een beperking en hun begeleiders klaar om de klanten met een glimlach te ontvangen en te bedienen. Toen de zaak naast de deur vrijkwam, omdat Albrecht verhuisde naar de Hertstraat, zag vzw Duinhelm een kans. “We zochten sowieso extra ruimte voor de keuken en opslagruimte. Toen het pand vrijkwam, was dat de perfecte gelegenheid om uit te breiden. Naar de buitenwereld toe zijn het twee verschillende zaken, maar achter de schermen wordt er uiteraard samengewerkt”, licht Duinhelm-directeur Saskia Verelst toe.

Lucien Salad & Teekewee is een saladbar waar je kant-en-klare slaatjes, wraps, soep en gezonde dranken vindt. Je kan er ook ter plaatse je eigen slaatje samenstellen of op voorhand bestellen om later te komen afhalen. Je kan de bestelling ook ter plaatse nuttigen, zowel binnen als op het terras. In totaal zijn er 17 mensen met een beperking aan de slag in het team, voor de bereiding en de bediening. Elke dag zijn ook 3 à 4 begeleiders aanwezig.

Waarom Lizette zo populair is? We proberen onze klanten echt te soigneren Lucas Van Quakebeke (26)

Lucas Van Quakebeke (26) werkt in Lizette en hij zal ook bijspringen bij Lucien. “Ik werk hier al van bij de start en ik doe het heel graag”, vertelt Lucas. “Ik dien graag op, maar ik sta ook in de keuken en ik doe ’s morgens boodschappen. Ik heb al ervaring in de horeca. Ik werk ook mee in Bistro des Belges op vrijdagmiddag.” Dat Lizette zo populair is, ligt volgens Lucas wel degelijk aan de vriendelijke bediening. “We zeggen altijd goeiendag als mensen binnenkomen en vragen of alles naar wens is. We proberen hen echt te soigneren.”

Ook het stadsbestuur in Oostende is erg tevreden met de horecazaken van Duinhelm. “Het zijn unieke concepten zoals Lizette en Lucien die van Oostende een originele, ondernemende stad maken. Bovendien brengen beide zaken een prachtige boodschap over, wat het nog eens extra speciaal maakt”, zegt schepen van Ondernemen Charlotte Verkeyn (N-VA).