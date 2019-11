Listige dieven stelen 5.000 euro uit dierenartsenpraktijk. “Zelfs opbrengst van benefiet voor zwerfkatjes verdwenen” Bart Boterman

22 november 2019

12u24 4 Oostende “Ik kan mezelf voor het hoofd slaan. Ik ben veel te goedgelovig geweest”, zucht Jana Verslyppe. Dierenartsenpraktijk Tilia in Zandvoorde is voor maar liefst 5.000 euro bestolen. Een man lokte dierenarts Jana naar buiten met een list, een andere ging binnen en stal de kassa-inhoud. “Zelfs de opbrengst van onze benefiet voor zwerfkatjes, zo’n 700 euro, is verdwenen.”

Jana Verslyppe (31) runt, samen met Eva Vangheluwe (32), al twee jaar de dierenartsenpraktijk in de Zandvoordedorpstraat in Zandvoorde bij Oostende. Eva was woensdagmiddag even niet aanwezig. “Een man kwam binnen en vroeg de weg naar de autosnelweg", vertelt Jana. “Hij begreep mijn uitleg niet, dus gingen we naar buiten en daar wees ik hem de richting aan. Ik stond met mijn rug naar de praktijk. In de tussentijd moet iemand binnen zijn geglipt.”

Poescafé

“Toen ik na het tonen van de weg opnieuw naar binnen ging, zag ik 10 euro op de grond liggen. Bij het openen van de kassa had ik door dat ik was bestolen. Ik rende nog naar buiten, maar de dieven waren niet meer te zien.” In de kassa zaten zowel opbrengsten van de praktijk van de voorbije dagen als die van de benefietavond Poescafé. Het benefiet vond plaats ten voordele van de opvang van zwerfkatjes in de streek en voor kittens in Het Blauwe Kruis in Oostende.

Normaal gezien laten we nooit zo veel geld achter in de kassa en die avond zouden we nog naar de bank gaan om het geld te storten. Dit is echt heel zuur Jana Verslyppe

“Alles samen was dat zo’n 5.000 euro die nu verdwenen is. Normaal gezien laten we nooit zo veel geld achter in de kassa en die avond zouden we nog naar de bank gaan om het geld te storten. Dit is echt heel zuur, ik heb mij laten bestelen terwijl ik erbij was. Ook voor de mensen die aanwezig waren op het benefiet en hun duit in het zakje deden, is dit bijzonder jammer van hun centen”, vertelt Jana Verslyppe. Ze deed inmiddels aangifte bij de politie, die een onderzoek is gestart. Maar het vermoeden bestaat dat de dieven al lang met de noorderzon vertrokken zijn via de snelweg.

Niemand meer vertrouwen

“Het gebeurt wel vaker dat iemand de weg komt vragen, maar ik ben te goedgelovig geweest. Het gevolg is dat ik niemand meer zal vertrouwen die zomaar binnenkomt om iets te vragen. We hebben alleszins ook ons lesje geleerd en zullen de nodige beveiligingsmaatregelen nemen”, zegt Jana.