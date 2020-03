Listige dief besteelt bejaarde man in Oostende: herkent u de dader? Bart Boterman

04 maart 2020

10u18 34 Oostende De politie van Oostende heeft de hulp van het opsporingsprogramma Faroek op VTM ingeschakeld in een onderzoek naar een listige diefstal op 21 januari. Een 81-jarige man, Joseph, werd op zijn appartement vlak bij de zeedijk bestolen van zijn tas met daarin een kleine geldsom en persoonlijke documenten. De politie vermoedt dat de man nog slachtoffers heeft gemaakt. Herkent u hem?

Bekijk het fragment van Faroek op VTM hier

De feiten deden zich voor na 13.45 uur in de Kapucijnenstraat, in Residentie Paris. Slachtoffer Joseph wandelt de inkomhal van het gebouw binnen en haalt iets uit zijn brievenbus. Een onbekende man vraagt om hem binnen te laten en bekijkt vervolgens de namen op de brievenbussen. Hij doet alsof hij een bewoner zoekt en bedekt intussen zijn gezicht omdat hij de camera’s gezien heeft. De onbekende man slaagt erin verder binnen te dringen in het gebouw wanneer Joseph de tweede gemeenschappelijke deur opent.

Armband verloren?

Joseph wacht aan de lift om naar zijn appartement op de achtste verdieping te gaan. De dader komt naast hem staan. Hoewel Joseph argwanend wordt, nemen ze samen de lift. Joseph stapt uit op de achtste verdieping en de dader gaat verder naar de tiende verdieping. Wanneer het slachtoffer al op zijn appartement is, klopt de dief aan met de vraag of de bejaarde man een armband verloren is. Dat is niet het geval. Dan vraagt de dader of hij zijn telefoon mag gebruiken om iemand op te bellen. Joseph is een goedhartig man en gaat om zijn telefoon. Kort daarna hoort hij de deur dichtslaan. De dief is verdwenen met zijn tas. Daar zat dertig euro in maar ook de nodige persoonlijke documenten van Joseph. De dief maakt zich vliegensvlug uit de voeten. Het slachtoffer was erg aangedaan van de situatie.

Wellicht niet aan proefstuk toe

De politie van Oostende is op zoek naar de dader en vermoedt, op basis van zijn manier van handelen, dat hij niet aan zijn proefstuk toe is. De man is normaal gebouwd, spreekt Nederlands en heeft een blanke huidskleur. Op het moment van de feiten droeg hij een zwarte muts, kakikleurige jas, donkere sportschoenen en een blauwe jeans. Herkent u de dader of heeft u misschien de tas van Joseph gevonden? Neem dan contact op met de speurders op het gratis nummer 0800/30.300 of met opsporingen@police.belgium.eu.